«В понедельник, вторник»: депутат Евтушенко еще думает, возглавлять ли «Николаевэлектротранс»

Владимир Евтушенко Депутат Николаевского городского совета от «Оппозиционного блока» Владимир Евтушенко еще не дал мэру Александру Сенкевичу четкого ответа, согласен ли он быть директором КП «Николаевэлектротранс».

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Напомним, в четверг, 10 мая, Николаевский голова Александр Сенкевич собирался встретиться с Евтушенко, чтобы подробно обсудить и вынести окончательное решение.

- Вопрос до сих пор не решился. Я еще думаю, взвешиваю, смотрю на это все. Я не то чтобы думаю, я хочу, чтобы все понимали, что ситуация не легкая, а сложная, - заявил он.

По словам Евтушенко, он не отказывается от предложенной должности, но окончательное решение вынесет после выходных.

- По всей вероятности, скажу честно, я не откажусь. Я пойду только для того, чтобы доказать, что это можно сделать и ничего сложного в этом нет. Я думаю, что в понедельник-вторник, мы сядем с Александром Федоровичем, я ему сказал, как я хочу это все видеть, я сказал, что некому заниматься этим вопросом. И я лично готов заниматься этим и нести за это ответственность. Естественно, в этом будет принимать участие комиссия, которую я возглавляю, будет наблюдательный совет, который будет контролировать работу «Электротранса». Одним словом, все это будет открытыми и доступным для каждого и будет происходить на глазах людей, - сообщил депутат.

При этом, Евтушенко добавил, что не будет складывать депутатские полномочия и выходить из состава депутатского комиссии.

Ранее сообщалось, что Сенкевич планирует назначить директором «Николаевэлектротранса» депутата Евтушенко.