Депутаты Южноукраинского горсовета требуют созвать внеочередную сессию и намерены отправить в отставку своего секретаря

Людмила Дзюбенко Большинство депутатов Южноукраинского горсовета требуют созвать внеочередную сессию, на которой предлагают повторно рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий секретаря Людмилы Дзюбенко.

Об этом сообщает «Барометр Южноукраинска».

Инициатором отставки Людмилы Дзюбенко выступает руководитель депутатской фракции «Наш край» Евгений Квасневский. Согласно проекта решения, полномочия в должности секретаря Дзюбенко прекращаются в связи с рядом нарушений, которые она допустила в своей работе.

Ранее данный вопрос уже рассматривался депутатами на 34-й сессии, однако не набрал нужного количества голосов. Против данного проекта тогда воздержались представители «Батькивщины» и «Солидарности», выступив с предложением доработать его и рассмотреть на ближайшей сессии.

По информации «Барометра», депутаты подготовили изменения в проект, а так же пояснительную записку, в которой, по их мнению, указаны грубые нарушения со стороны секретаря городского совета Людмилы Дзюбенко.

Как известно, Людмила Дзюбенко была замешана в кассетном скандале, где уговаривала депутатов фракции «Еднисть» принять предложение Виктора Бабича о дерибане бюджета и захвате земельных участков.

Напомним, что два экс-мэра Южноукраинска Андрей Стулин и Евгений Квасневский лоббируют вопрос, который может привести к перевыборам в городе.