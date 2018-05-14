На пропагандистском российском канале беглый экс-нардеп Марков закидал монетами лидера запрещенной КПУ Симоненко

Подозреваемый СБУ в подготовке захвата государственной власти и государственной измене лидер Коммунистической партии Петр Симоненко находится в России, где вечером 13 мая принял участие в пропагандисткой передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» в эфире федерального телеканала «Россия 1».

Симоненко заявил, что сотрудники СБУ подбросили ему пистолет Стечкина.

- Надо каждый день говорить о том, что в Украине укрепляется фашистская диктатура и фашистского толка режим установлен. Этот режим сегодня мешает всяким демократическим принципам и началам. Этот режим продажный по сути дела и сегодня хозяйничает не украинский народ, а американцы, – подчеркнул он.

Лидер КПУ добавил, что во время шествия «Бессмертный полк» в Киеве «в массы внедрили шпионов», которые выявляли у людей запрещенную символику и сдавали их полиции.

Находящийся в студии экс-нардеп Игорь Марков, который сбежал в Россию, спросил, как лидер КПУ, у которого нашли пистолет с глушителем и патроны, оказался на территории РФ.

- Я действительно в Киеве живу. А кое-кто сбежал и не живет в Киеве... Меня притесняют постоянно, – парировал Симоненко.

В ответ Марков назвал лидера КПУ «агентом СБУ» и кинул в него мелочью.

- Иуда! Понял ты кто! Вот твоя цена! Ты сдал всех, всех своих товарищей. И с этим негодяем разговаривать не о чем... Меня пытались вербовать, делать из меня пророссийскую оппозицию управляемую. Я прошел все это. Но я ушел сюда, а он меня обвиняет, что я сбежал, вот эта крыса, – подчеркнул он.

Симоненко ответил, что «с сумасшедшими не разговаривает».

- Те, кто меня обвиняет, изначально в борьбе за личной выгодой и богатством сдавали Украину с потрохами. Поэтому для меня нет никаких здесь новых открытий и тому подобное... Это брехня просто, то, что он говорит, – заявил он.

Напомним, 8 мая СБУ провела обыски у руководителей КПУ, в том числе у Симоненко и лидера «Комсомола Украины» Михаила Кононовича, а также в офисе партии в Киеве. В спецслужбе заявили, что по поручению российских кураторов представители КПУ организовывали проплаченные акции протеста для дестабилизации ситуации в Украине, и показали обнаруженные при обысках агитационные материалы, которые, по данным СБУ, хотели распространить 9 мая.

Во время обыска у Симоненко сотрудники СБУ нашли пистолет с глушителем и 120 патронов к нему. 10 мая СБУ вызвала лидера КПУ на допрос.