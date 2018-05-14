«Есть миллион способов подкупить избирателей», - «завхоз Порошенко» о предстоящих выборах в Раду

Замглавы фракции БПП Сергей Березенко, которого называют «завхозом Порошенко» подсчитал примерный бюджет кандидата-мажоритарщика, планирующего балотироваться на парламентских выборах в 2019 году.

Об этом заявил депутат в интервью «Лиге».

Эта сумма составляет от 13 до 26 миллионов гривен.

- Полагаю, от 13 до 26 миллионов гривен. Это расходы в течение трех месяцев кампании. Большая часть этих денег уходит на рекламу в СМИ, на биллборды, на различные массовые мероприятия для избирателей. Как понимаете, у нас есть политики (и во власти, и в оппозиции), которые могут себе это позволить. Нижняя цифра – для известных в своем округе политиков, верхняя – для тех, кто впервые туда пришел. Львиную долю средств новый кандидат потратит на повышение уровня узнаваемости. Люди никогда не голосуют, если не знают кандидата в лицо. Классика политтехнологий говорит, что надо вначале обеспечить узнаваемость, а затем конвертировать ее в доверие, - рассказал Березенко.

При этом он назвал понятие «избирательная сетка» (привлечение групп избирателей за деньги по принципу сетевого маркетинга - ПН) элементом пропаганды, который используют кандидаты друг против друга.

- Это понятие, которым пользуются как инструментом пропаганды – пытаясь обвинить противника на выборах в том, что он за деньги собрал группу поддержки из жителей округа. То есть, этот термин имеет стойкое негативное значение. И это, в общем, правильно, потому что скупать голоса избирателей недопустимо. Но в самом факте работы с местными избирателями, с их привлечением на волонтерских началах или же на зарплате – но на законных основаниях! – к работе политического штаба, ничего плохого нет. Ведь избиратели и должны концентрироваться вокруг тех кандидатов, на которых они возлагают свои надежды, - сказал депутат.

На уточняющий вопрос, можно ли использовать «сетку» для подкупа избирателей, Березенко ответил:

- Подкупить можно всех, кто готов продаться. Есть миллион способов. Любой прямой контакт с избирателем может быть использован непорядочным кандидатом.

Издание отмечает, что уточняющий вопрос, знает ли Березенко о случаях подкупа избирателей,был запрещен им к публикации при согласовании интервью.

Он также в очередной раз опроверг информацию о том, что в 2014 году места в списке БПП продавались за 5-10 млн. долларов.

Напомним, согласно последним социологическим опросам Порошенко не побеждает ни в одной из пар второго тура президентских выборов.