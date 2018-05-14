«Московско-ж*довская власть», - на Львовщине мэра одного из городов уличили в антисемитских заявлениях

В Сети появилось видео антисемитского монолога мэра города Сколе Львовской области Владимира Москаля.

Видео опубликовал в своем Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

- Четыре года тянется спектакль неукраинской власти, а правильно сказать — московско-ж*довская власть. Этот спектакль забирает жизни лучших сынов Украины, − считает мэр Сколе.

Далее Москаль утверждает, что большевистская власть от 70% до 95% состояла из евреев.

- Сейчас Владимир Вятрович открывает исторические правдивые документы – царская Россия, Украина, Венгрия, Польша — после прихода большевиков во власти от 70 до 95 процентов были евреи, которые уничтожали нации и народы, — заявил мэр.

Также чиновник рассказал о методах воспитания детей-евреев.

- Проанализировал из книги «Мафия и Украина» Павла Штепы выписку из Кабалы и Торы – те книги, на которых воспитываются молодые евреи с 10 лет. Их четко заставляют это читать, им это четко читают. Им даже не надо это вставлять в голову, потому что там уже воспитанием так научено, что он обязан учиться, он обязан знать, — сказал чиновник, уточнив, что «с 10 до 18 лет там ребята четко подкованы, знают кто враг и как работать на его уничтожение».

- Много в тех трудах (Каббале и Торе — ред.) уделяется смерти гоев. Гоями они считают всех, кроме иудеев. Всех – христиан, арабов, буддистов. Это не люди, для них они — не люди. Они идут к мировому господству, они четко идут к этому, формируют политику космополитизма и либерализма, чтобы уничтожить все нации, оставить политическую нацию, смешать всех в кучу, мигрантов, черных. В этом и есть суть либерализма и космополитизма: в мире должна быть одна нация без корней, без истории, без чего-либо своего, — продолжил Москаль.

- Еще Генрих Форд произвел гениальную фразу: «Изолируйте 50 самых богатых ж*дов и войн в мире никогда не будет». Генри Форд – это мощная фигура. 1941 год под Москвой Гитлер с войсками. Мировое ж*довство думает кому дать деньги и оружие. И между двумя выбирают Сталина, запаковывают полностью от носков до оружия и происходит реально перелом, — подытожил Москаль.

Напомним, 2 мая в Одессе на митинге националистов глава одесского ПС выступила с антисемитским лозунгом.