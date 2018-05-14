Выборы в «Сухомлинке»: «космические» обещания ради заветного кресла

На выходных встретился со своими одногрупниками по николаевскому пединституту, ряд из которых после окончания вуза решили связать свою жизнь с ним. Договаривались посидеть и поговорить о жизни давно, но возможность это сделать выпала только сейчас. Признаюсь, львиная доля общения была посвящена воспоминаниям о студенческих годах и разговору о предстоящих выборах ректора. Хорошо помню, как в 2006 году, со значительным перевесом, ректором был избран Валерий Дмитриевич Будак. Сегодня его имя неразрывно связано с вузом и я себе не могу представить, что есть более достойный человек, который всего себя готов отдать университету.

Один из членов нашей дружной компании по посиделкам попытался убедить, что на этот раз ректором Николаевский национальный университет имени Василия Сухомлинского станет народный депутат Украины Тарас Креминь. Признаюсь, аргументы такого утверждения меня несколько насторожили. «Так уже решено в Министерстве лично с Гриневич» и «Вы же понимаете, что за ним стоит Мериков». К сожалению, среди аргументов я так и не услышал того, что именно получит вуз с приходом этого человека. Поэтому решил попытаться посмотреть, что же именно уважаемый народный депутат предлагает. Благо, особо информации искать не пришлось. За последние несколько недель Тарас Креминь обошел все местные телеканала и опубликовал свою предвыборную программу развития вуза на странице в Фейсбук.

Признаюсь, не ожидал увидеть достаточно неплохую аналитику по выборам в университете на местных сайтах, но увидел. Спасибо изданию Novosti-N.

Оставим предположения о том, что же на самом деле толкнуло нардепа занять пост ректора, и поговорим о программе.

Первое впечатление – реализация программы займет лет СТО. Планы наполеоновские – проект «Университет будущего - 2050», создание всевозможных центров, конечно же, все они будут инновационными, IT-школа, «Smart University», 3-D галерея и даже целый студенческий городок с транспортной развязкой, магазинами и аптеками (!!!). Видимо, Тарас Креминь собирается занимать пост ну очень долго, хотя бы, судя по программе университета будущего. Можно было бы не обратить внимание на этот нюанс, но ведь это же реальная программа кандидата, которая вызывает много вопросов.

Один из вопросов на самом деле серьезный – как депутат собирается все это реализовывать и когда университет увидит результаты? Согласитесь, ведь написать можно что угодно, хоть о вертолетной площадке на крыше здания.

Кстати, еще пара слов об «инновациях» Креминя. На сайте «Слово и Дело» из 23 обещаний нардепа за всю его каденцию выполнено 13. Кажется, неплохой результат, да? Если не обратить внимание на общую риторику исполненных обещаний. В большинстве своем они касаются военной сферы – поддержка Военной доктрины по признанию России страной-агрессором, обновление стратегии Национальной безопасности Украины и так далее. Из всех обещаний, образовательной сферы касалось только одно – поддержка в первом чтении законопроекта «Об образовании».

Это замечательно, что Тарас Креминь такой ярый патриот, но неплохо было бы позаботиться и о той сфере, в которой ты «прописался». Это я к тому, что, если депутат метит на место ректора университета, то, как вы думаете, может ли депутат, имея полноценный голос в ВР, лоббировать интересы этого университета ДО того, как станет его возглавлять? И почему не делал этого раньше? Или как это получается – дайте мне место ректора и я построю второй Оксфорд, а пока извините. Интересно, а если вдруг депутат Креминь так и не станет ректором, начнет ли он по доброте душевной, с такой многообещающей программой, безвозмездно помогать Сухомлинке? К тому же, учитывая тот факт, что когда-то депутат преподавал в этом вузе (и я это помню). Сомневаюсь.

В программе развития вуза от Кремня сразу бросается в глаза огромное количество «умных» слов – интернационализация, академическая мобильность, интеграция сотрудников, консорциум, стейкхолдеры, дерегуляция управления и так далее и тому подобное. Нардеп собирается пропагандировать качество образования, активизировать стратегию энергоэффективности, осуществлять кредитование образования и еще миллион и одно слово, сочетающееся со словом «образование» и вызывающее подсознательное уважение читателя, даже если он позже поймал себя на мысли, что ничего не понял. А может, на это и расчет?

Я убежден, что программа должна быть доступной для понимания, а когда кандидат сыплет терминами, как из рога изобилия, возникает впечатление, что он просто хочет показаться умнее, чем есть на самом деле.

Ну и так, небольшая ремарка к вышеизложенному, любимое место, так сказать: «Создание компетентной лидерской среды, благоприятной для развития патриотических, мотивированных, конкурентоспособных, критических, инновационных, предприимчивых, финансово грамотных, творческих соискателей образования по соответствующим образовательно-научным уровням, профессиональным траекториям, личным приоритетам, инклюзивным особенностям». О как! И это, между прочим, всего лишь первый пункт, третий подпункт программы. Здесь уже нужно закурить и остаток дня переваривать полученную информацию.

Еще одно – суть банальна. Если вчитаться, можно увидеть, что кроме самых обыкновенных ежегодных обещаний ректоров всех николаевских вузов, больше в программе ничего нет. Ну, если забыть про IT-3-D-Smart инновационный энергоэффективный центр в студенческом городке, возле космолета. На базе интернационализации образования, конечно же. Это, например, системная работа над тем, чтоб университет вошел в ТОП-30 лучших вузов в Украине. Какая работа? Что именно будет делать Тарас Креминь, чтоб поднять вуз с почетного 99-го места в тридцатку? «Системная работа» - это слишком размыто. За словосочетание «системная работа» в дипломе студенту поставят ноль и будут правы.

Далее: «Сбалансированное сочетание преподавательской и научной деятельности, способное обеспечить соответствующий уровень профессиональной деятельности, совершенствования, темпы роста». Извините, это все, как говорят, но ни о чем. Много разной деятельности, а смысла ноль.

Еще: «Внутреннее обеспечение качества образования путем внедрения элементов дуального образования, обновление образовательных стандартов, развитие волонтерства, а также работы в каникулярный период, в течение неполного рабочего дня, дистанционно». Тут несколько вопросов. Во-первых, что значит «обновление образовательных стандартов». А не возомнил ли себя товарищ Креминь новым Макаренко? Опять же, очень зыбко. Так про все можно сказать, но это же программа, тут должно быть четко. Но видимо четкость – не сильная черта депутата. Ну если речь не идет об инновациях, конечно. Во-вторых, развитие волонтерства. Тут нужно смеяться в полный голос. Туда же и работу в каникулярный период, это очень смешно, спасибо, пане Тарасе.

Ну и по мелочи – усиление роли кафедр в формировании потенциала университета (а так можно было?), персональная поддержка ведущих ученых, планирование стратегий будущего развития, создание условий для овладения образовательными траекториями. На самом деле, это процентов 30% из того, что есть в программе, а там такие «планирования стратегий» в каждом пункте.

Еще один любопытный факт – стадион в Парке Победы и активная позиция Креминя по этому поводу. Она заключается в том, что депутат предлагает не отдавать городу стадион на баланс, а брать у университета в аренду. Ну это чтоб университет деньги получал, если что. Мотивация Креминя интересная – если город не может подготовить соответствующие документы, пусть готовит деньги. Эту позицию депутат высказывал не раз, а больше напоминает «Не можешь победить – возглавь и сделай так, чтоб было по твоему». Никакой корысти, что вы, Креминь просто хочет пополнять университетскую казну и строить дополнительные кварталы в будущем студенческом городке.

Вывод какой – воды много, а смысла ноль. Любой студент, прочитавший программу своего потенциального ректора, поймет, что научиться у Тараса Креминя можно одному – он отлично умеет рассказать «о неосяжном» на восьми страницах. Или нардеп ориентируется не на студентов? Конечно, было бы здорово, если бы в Сухомлинке появился совет выпускников, если бы финансирование вуза было, в том числе, и за счет иностранных инвеститоров. Хорошо было бы студентам со своим пресс-центром, с электронным студенческим билетом, в своем кампусе. Но половина программы по части реализации фактически займет огромное количество времени, сил и денег, четверть программы вообще не зависит от ректора, а больше относится ко взаимодействию с властью, а оставшаяся четверть напоминает набор слов без смысла и логики. И тут можно сделать два предположения – либо Креминь – неисправимый романтик, витающий в образовательных облаках, либо циник, желающий занять пост и готовый ради этого пообещать превратить Сухомлинку в Гарвард за полгода. А, учитывая опыт работы Тараса Креминя в ВР, среди депутатов и власти, что-то сдается мне, что остаться в таких условиях романтиком и мечтателем очень тяжело.