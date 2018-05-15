«Нет выборам по закону Януковича!»: В Николаеве политсилы вышли на акцию с требованием изменить избирательное законодательство

Акция в Николаеве «Нет выборам по закону Януковича!»

Во вторник 15 мая в Николаеве возле здания Облгосадминистрации состоялась акция против существующей избирательной системы.

Об этом с места событий передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В акции приняли участие николаевские общественные организации и политические партии. Среди митингующих были представители «Национального корпуса», «Руху нових сил», ВО «Свободы», «Демальянса», «Самопомощи», общественного движения «Чесно» и партии «Гражданская позиция». В Николаеве на акцию собралось около 50 человек.

Отметим, что данный митинг проходил в рамках всеукраинской акции «Нет выборам по закону Януковича!». Кроме Николаева, подобные собрания прошли и в других областных центрах.

Участники акции требовали внесения изменений в законодательство о выборах, которое в последний раз было изменено Януковичем. На данный момент в Украине действует смешанная избирательная система, при которой существуют высокие коррупционные риски.

Елена Позняк

- Представители ведущих политических партий во всех регионах вышли за то, чтобы поддержать одно из обещаний президента, одно из положений коалиционного соглашения, рекомендацию Венецианской комиссии - принять новый избирательный кодекс, - говорит региональный менеджер ГО «Centre UA» Елена Позняк.

Глава николаевской ячейки ВО Свобода Демид Губской заявил, что сегодня представители политических партий и общественных организаций не просят, а требуют изменения избирательного законодательства.

Демид Губской

- Без изменения избирательного законодательства мы никогда не построим того, о чем мы мечтаем. Да, действительно, те депутаты, которые пришли от Николаевщины по мажоритарной системе, абсолютно не соответствуют законодательству, их деятельность не соответствует здравому смыслу и моральным принципам, - заявил Демид Губской.

Главы региональных ячеек политических партий и общественных организаций подписали обращение к депутатам Верховной Рады Украины с требованием принять проект избирательного кодекса и ввести пропорциональную систему с открытыми региональными списками. Обращение они зарегистрировали в Облгосадминистрацию, откуда документ будет направлен в Верховную Раду.

Напомним, что возле Николаевского горсовета зоозащитники проводили митинг против нового руководителя КП «ЦЗЖ».