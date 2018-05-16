В Николаеве налоговики выявили интернет-торговца табаком для кальянов – ему светит штраф до ₴34 тысяч

В Николаеве сотрудники ГФС выявили незаконную интернет-торговлю табаком для кальянов.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.

«Отдельные «дельцы» продолжают нарушать требования действующего законодательства. Так, оперативными работниками налоговой милиции Главного управления ГФС в Николаевской области выявлен факт реализации через сеть Интернет табачных изделий иностранного производства, ввезенных на территорию Украины вне пределов таможенного контроля и без наличия марок акцизного налога», – отрапортовали в ГФС.

В результате проведения обыска на территории частного домовладения, которое принадлежит жителю Николаева, из незаконного оборота изъят табак для кальяна, который относится к подакцизной группе товаров.

По данному факту следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Николаевской области расследуется уголовное производство по признакам ч.1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины («Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), которая предусматривает наказание в виде штрафа от 17 тысяч до 34 тысяч гривен.

На данное время осуществляются первоочередные следственно-розыскные мероприятия относительно установления лиц причастных к незаконной реализации табачных изделий.

Напомним, что в прошлом году местные бюджеты Николаевщины получили почти 178 миллионов от акцизного налога.