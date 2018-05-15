У Путина пригрозили «мерами взаимности» в ответ на обыски у «РИА Новости Украина»

Россия примет «меры взаимности» в ответ на действия Службы безопасности Украины против РИА «Новости Украина».

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНИАН.

- Меры взаимности, безусловно, будут приниматься, но чтобы говорить что-то конкретное, нужно сначала все-таки получить более детальную информацию. Пока мы лишь знаем, что предпринимаются силовые действия в отношении российских СМИ, меры по ограничению свободы наших журналистов, ибо они не выходят на связь, и этого достаточно для жесткого осуждения. В остальном будем действовать квалифицированно, но, безусловно, напористо и защищая максимально интересы российских средств массовой информации, - сказал Песков.

Он также подчеркнул, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

- В случае, если эти действия правоохранительных органов Украины каким-то образом связаны с профессиональной деятельностью этих средств массовой информации, это является абсолютно возмутительными и вопиющими действиями, которые противоречат всем нормам и правилам и которые заслуживают самого жесткого осуждения по линии соответствующих международных организаций. Мы, кстати, будем с нетерпением ждать этой жесткой и бескомпромиссной реакции, - подчеркнул Песков.

Напомним, сегодня СБУ совместно с прокуратурой АР Крым сообщили о раскрытии деятельности сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации. Сообщалось о проведении следственных действий в офисе «РИА Новости-Украина» в Киеве. Также был задержан руководитель «РИА Новости-Украина».