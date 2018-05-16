«У нас на фракции этот вопрос не обсуждался», – Дятлов о назначении Евтушенко директором «Николаевэлектротранса»

Игорь Дятлов Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов заявил, что назначение Владимира Евтушенко на должность директора КП «Николаевэлектротранс» является результатом личных взаимоотношений и договоренностей последнего с городским головой Александром Сенкевичем.

Об этом он сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Напомним, что 14 мая Николаевский городской голова Александр Сенкевич представил коллективу «Николаевэлетротранс» нового директора КП – депутата горсовета от «Оппоблока» Владимира Евтушенко.

По словам Дятлова, именно Александр Сенкевич предложил назначить Евтушенко в качестве директора КП.

– Что касается назначения Владимира Евтушенко на должность директора КП «Николаевэлектротранс», то, насколько мне известно, это инициатива, которая возникла в ходе дискуссии между Александром Сенкевичем и Владимиром Евтушенко. И именно Александр Фёдорович предложил назначить Владимира Викторовича на должность директора КП, - заявил он.

Также он добавил, что в их фракции не обсуждался ни вопрос назначения директором Евтушенко, ни вопрос сложения им мандата.