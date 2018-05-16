«У нас на фракции этот вопрос не обсуждался», – Дятлов о назначении Евтушенко директором «Николаевэлектротранса»

Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов заявил, что назначение Владимира Евтушенко на должность директора КП «Николаевэлектротранс» является результатом личных взаимоотношений и договоренностей последнего с городским головой Александром Сенкевичем.
Об этом он сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ».
Напомним, что 14 мая Николаевский городской голова Александр Сенкевич представил коллективу «Николаевэлетротранс» нового директора КП – депутата горсовета от «Оппоблока» Владимира Евтушенко.
По словам Дятлова, именно Александр Сенкевич предложил назначить Евтушенко в качестве директора КП.
– Что касается назначения Владимира Евтушенко на должность директора КП «Николаевэлектротранс», то, насколько мне известно, это инициатива, которая возникла в ходе дискуссии между Александром Сенкевичем и Владимиром Евтушенко. И именно Александр Фёдорович предложил назначить Владимира Викторовича на должность директора КП, - заявил он.
Также он добавил, что в их фракции не обсуждался ни вопрос назначения директором Евтушенко, ни вопрос сложения им мандата.
- У нас на фракции этот вопрос не обсуждался. Это личные взаимоотношения и договоренности между Сенкевичем и Евтушенко. Что касается вопроса сложения мандата депутата, то этот вопрос нужно задать лично им. Внутри нашей команды этот вопрос не обсуждался. То, что Владимир Евтушенко – человек с опытом, ни у кого не вызывает сомнений. Как мы понимаем, мэр доверяет ему именно как управленцу и опытному человеку. Ситуация на предприятии сложная, поэтому Владимиру Викторовичу можно только пожелать, чтобы он оправдал доверие мэра, а также справился с теми задачами, которые он ставит перед собой, - отметил он.