Журналисты показали элитный коттедж главного коммуниста Украины Симоненко

Журналисты программы «Гроші» показали роскошный коттедж бывшего главы запрещенной Коммунистической партии Украины Петра Симоненко.

Как оказалось, главный коммунист Украины живет в закрытом элитном городке в селе Березовка в 20 км от Киева. Его коттедж — один из самых больших в округе. Рядом с ним даже есть собственное озеро в форме сердца.

Однако, как оказалось, владельцем раскошенной недвижимости является не сам Симоненко, а его теща Людмила Ващенко. Сам бывший глава запрещенной КПУ утверждает, что лишь временами отдыхает с семьей в этом доме.

«Официально Петр Симоненко — почти нищий. А вот на его жену Оксану и двух сыновей записано множество недвижимости по всей Украине и в столице. Имеет семья Симоненков и бизнес, в частности, офисы на левом берегу столицы», — говорится в сюжете.

По данным журналистов, именно в этом доме проводили обыски сотрудники СБУ.

Напомним, 8 мая СБУ провела обыски у руководителей КПУ, в том числе у Симоненко и лидера «Комсомола Украины» Михаила Кононовича, а также в офисе партии в Киеве. В спецслужбе заявили, что по поручению российских кураторов представители КПУ организовывали проплаченные акции протеста для дестабилизации ситуации в Украине, и показали обнаруженные при обысках агитационные материалы, которые, по данным СБУ, хотели распространить 9 мая.

Во время обыска у Симоненко сотрудники СБУ нашли пистолет с глушителем и 120 патронов к нему. 10 мая СБУ вызвала лидера КПУ на допрос.

Отметим, позже на пропагандистском российском канале беглый экс-нардеп Марков закидал монетами лидера запрещенной КПУ Симоненко.