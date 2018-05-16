В Баштанке предприниматели и начальник ГФС в Николаевской области обсудили проблемы местного бизнеса

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В Баштанке, 15 мая, начальник Главного управления ГФС в Николаевской области Владимир Копица провел выездное собрание с представителями бизнеса для обсуждения проблемных вопросов, которые возникают в процессе хозяйственной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Николаевской области. 

Так, на встречу пришли частные предприниматели, а также руководители предприятий, которые состоят на налоговом учете в Баштанской ОГНИ. 

Во время заседания были подняты вопросы легализации труда, эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения и обеспечения поступлений в бюджет от субъектов хозяйственной деятельности.  Отметим, что представители бизнеса могли обратиться к Копице с предложениями относительно решения проблемных ситуаций в ведении хозяйственного бизнеса.  

Ранее сообщалось, что Очаковских предпринимателей призвали «выходить из тени» и собирать туристические налоги.

Олена Мельниченко

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