В Баштанке предприниматели и начальник ГФС в Николаевской области обсудили проблемы местного бизнеса

В Баштанке, 15 мая, начальник Главного управления ГФС в Николаевской области Владимир Копица провел выездное собрание с представителями бизнеса для обсуждения проблемных вопросов, которые возникают в процессе хозяйственной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Николаевской области.

Так, на встречу пришли частные предприниматели, а также руководители предприятий, которые состоят на налоговом учете в Баштанской ОГНИ.

Во время заседания были подняты вопросы легализации труда, эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения и обеспечения поступлений в бюджет от субъектов хозяйственной деятельности. Отметим, что представители бизнеса могли обратиться к Копице с предложениями относительно решения проблемных ситуаций в ведении хозяйственного бизнеса.

Ранее сообщалось, что Очаковских предпринимателей призвали «выходить из тени» и собирать туристические налоги.