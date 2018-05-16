Мэр Южноукраинска созывает внеочередную сессию городского совета

Виктор Пароконный Городской глава Южноукраинска Виктор Пароконный созывает внеплановую 37-ю сессию Южноукраинского городского совета,которая должна состоятся 24 мая.

Об этом идет речь на сайте Южноукраинского городского совета.

Напомним, что против мэра Южноукраинска выступили его заместители, начальники управлений, отделов и департаментов.

Так, на сайте городского совета появилось распоряжение о созыве внеочередной сессии. В повестку дня вынесли один вопрос, а именно - «Досрочное прекращение полномочий секретаря Южноукраинского городского совета и освобождения от занимаемой должности».

Напомним, что ранее депутаты Южноукраинского городского совета зарегистрировали обращение о досрочном прекращении полномочий городского главы Виктора Пароконного. Также ранее жители Южноукраинска начали сбор подписей за отставку на сессии Южноукраиского городского совета мэра города, а также роспуск исполнительного комитета.