Беглый нардеп Онищенко передал НАБУ часть переписки о махинациях на Центрэнерго с участием соратника Порошенко

Депутат-беглец Александр Онищенко передал НАБУ часть переписки, свидетельствующей о махинациях с тендерами по поставкам газа компании Центрэнерго с участием ближайшего соратника президента Порошенко Игоря Кононенко.

Об этом свидетельствует видео разговора Онищенко с детективами НАБУ, которое располагает INSIDER.

Из разговора следует, что Онищенко договаривался с детективами о своих показания против Кононенко по делу Центрэнерго в рамках запланированной сделки со следствием.

Далее приводим диалог полностью:

Детектив НАБУ: Мы доложили руководству о предварительных переговорах, но есть видение, что нужно уточнить некоторые моменты. В связи с этим и возникло предложение пообщаться с вами еще раз. Первый вопрос, который интересует...ясно, что вы не готовы пока давать материалы, подтверждающие коррупцию, но можете ли вы сказать, о чем они? Не предъявлять их, но, сказать о чем они, чтобы была конкретика...

Онищенко: Я вам один материал уже давал - по Кононенко и Центрэнерго, как выигрывались все тендеры...

Детектив НАБУ: Это по поставкам газа?

Онищенко: Да. О том, как Кононенко забирал деньги. По моему, даже есть видео с камеры наблюдения, как он приезжал к нам в офис. Есть вся переписка его, как он там считал, все расчеты ежемесячно и куда суммы завозить. У меня с ними переписка около 2,5 лет.

Детектив НАБУ: Это переписка, которую вы опубликовали?

Онищенко: Я там только одну смс опубликовал, которую Лещенко давал.

Детектив НАБУ: Мы посмотрели, предварительно собираем информацию, но как такового завышения цены мы не видим. Газ продавался по плюс-минус рыночной цене.

Онищенко: А откат?

Детектив НАБУ: А по откату смотрите, с этого момента уже интересно.

Онищенко: Там же он писал о 2000 гривен, и вот эти две тысячи гривен Кононенко забирал себе.