Беглый нардеп Онищенко передал НАБУ часть переписки о махинациях на Центрэнерго с участием соратника Порошенко

Депутат-беглец Александр Онищенко передал НАБУ часть переписки, свидетельствующей о махинациях с тендерами по поставкам газа компании Центрэнерго с участием ближайшего соратника президента Порошенко Игоря Кононенко.
Об этом свидетельствует видео разговора Онищенко с детективами НАБУ, которое располагает INSIDER.
Из разговора следует, что Онищенко договаривался с детективами о своих показания против Кононенко по делу Центрэнерго в рамках запланированной сделки со следствием.
Далее приводим диалог полностью:
Детектив НАБУ: Мы доложили руководству о предварительных переговорах, но есть видение, что нужно уточнить некоторые моменты. В связи с этим и возникло предложение пообщаться с вами еще раз. Первый вопрос, который интересует...ясно, что вы не готовы пока давать материалы, подтверждающие коррупцию, но можете ли вы сказать, о чем они? Не предъявлять их, но, сказать о чем они, чтобы была конкретика...
Онищенко: Я вам один материал уже давал - по Кононенко и Центрэнерго, как выигрывались все тендеры...
Детектив НАБУ: Это по поставкам газа?
Онищенко: Да. О том, как Кононенко забирал деньги. По моему, даже есть видео с камеры наблюдения, как он приезжал к нам в офис. Есть вся переписка его, как он там считал, все расчеты ежемесячно и куда суммы завозить. У меня с ними переписка около 2,5 лет.
Детектив НАБУ: Это переписка, которую вы опубликовали?
Онищенко: Я там только одну смс опубликовал, которую Лещенко давал.
Детектив НАБУ: Мы посмотрели, предварительно собираем информацию, но как такового завышения цены мы не видим. Газ продавался по плюс-минус рыночной цене.
Онищенко: А откат?
Детектив НАБУ: А по откату смотрите, с этого момента уже интересно.
Онищенко: Там же он писал о 2000 гривен, и вот эти две тысячи гривен Кононенко забирал себе.
Напомним, САП открыла производство против НАБУ за действия по делу беглого нардепа Онищенко – в бюро обвинения опровергают
Отметим, расследование т. н. «газового дела», одним из фигурантов которого является Александр Онищенко НАБУ началось в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации незаконно завладели денежными средствами, полученными от реализации природного газа, в размере свыше 1,6 миллиардов гривен, вследствие чего ПАО «Укргаздобыча» были нанесены убытки в сумме более 740 миллионов гривен. Всего следствие установило причастность к участию в «газовой схеме» 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе нардеп Онищенко, находятся в розыске, 12 обвинительных актов в отношении 18 лиц направлено в суд, из них в отношении 7 лиц вступил в законную силу обвинительный приговор.
Как известно, в марте 2017 главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова задержали по так называемому «газовому делу Онищенко».
Насирову вменяют неправомерную рассрочку налоговых долгов предприятиям нардепа Александра Онищенко и нанесение убытков государству на два миллиарда гривен. С 3 марта Насиров был отстранен от должности главы ГФС. Период с 7 по 16 марта Насиров провел за решеткой СИЗО, пока его жена не внесла залог в размере 100 миллионов гривен.