БЮТовец Соколов намерен лишить мандатов двоих своих коллег по фракции в Николаевском облсовете

Михаил Соколов Бюро Николаевской областной партийной организации ВО «Батьківщина» инициировало вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов Николаевского облсовета Александра Бондаря и Татьяны Полищук.

Об этом на своей странице в Facebook написал Федор Левченко.

«В прошлый четверг состоялось бюро областной ВО «Батьківщина». Бютовцы приняли решение обратиться в центральные органы партии и территориальные организации о применении процедуры прекращения полномочий депутатов областного совета Александра Бондаря из Нового Буга и известного волонтера Татьяны Полищук. Надо отметить, что решение о выходе или исключении Бондаря из фракции БЮТ нет», – написал он.

Татьяна Полищук Александр Бондарь

В комментарии «Преступности.НЕТ» Александр Бондарь рассказал, что к нему данная информация дошла «на уровне сплетен».

– Официального приглашения ни на заседание фракции, ни на бюро не было. Слышал, что намерения у главы областной организации (депутата Николаевского областного совета Михаила Соколова, – прим. ПН) и недовольства ко мне есть. Но с другой стороны – есть понимание, поддержка, как из ряда моих коллег, так и районной партийной организации. Что там принимается, как оно принимается – мне неизвестно. Не было приглашения ни на заседание фракции за последние полгода, ни на бюро, чтобы даже аргументировать свою позицию и свое видение, или же рассмотреть мою позицию и поведение, – отметил он.

Также он отметил, что глава областной организации «Батьківщина» Соколов о причинах такого решения открыто не заявлял, и данный вопрос на собрании фракции не обсуждался.

– Моя конструктивная работа как с руководством Николаевского областного совета, так и областной государственной администрации не сильно «по душе» областному партийному руководству. Политических заявлений я не делаю, критики или поддержки той или иной партии я не делаю. Я просто работаю как депутат на своем округе и все, – резюмировал Бондарь.

Стоит отметить, что глава фракции ВО «Батьківщина» в облсовете Михаил Соколов был одним из фигурантов дела по взятке, которую вменяют экс-главе ОГА Николаю Романчуку. Однако, несмотря на то, что у него были проведены обыски, по непонятным причинам, исчезла из материалов уголовного производства. Кроме того, некоторые депутаты прямо указывали, что этот вопрос лоббировали среди депутатского корпуса Соколов и Левченко. Также добавим, что в суде были обнародованы телефонные разговоры Михаила Соколова с коллегой, в которых он заявил, что Максима Гламаздина на него вывел тогдашний председатель Николаевской облгосадминистрации Вадим Мериков.