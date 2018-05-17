Николаевский руссдрам принял гостей из Молдовы по случаю театрального фестиваля «Мельпомена Таврії»

Во вторник, 16 мая, в летнем дворике Николаевского академического художественного русского драматического театра прошла встреча гостей с Кишиневского государственного русского драматического театра имени Чехова по случаю юбилейного ХХ международного театрального фестиваля «Мельпомена Таврії».

Об этом сообщает NikLife.

Так, николаевские театралы устроили для гостей из Молдовы незабываемое античное представление. На летней сцене шоу-балет «Феерия» показал настоящую танцевальную историю, а встретить почетных гостей прибыли сам Дионисий и Мельпомена.

Директор театра Артем Свистун пообещал, что театры начнут дружить «семьями».

– Очень рад видеть в наших стенах Государственный русский драматический театр имени Чехова из города Кишинев. Спасибо огромное, что вы добрались к нам. Будем дружить семьями. Вы приехали к нам, мы приедем к вам и будем чаще встречаться, – выразил надежду Свистун.

Отметим, что в период с 17 по 26 мая сцены двух театров – украинского театра драмы и музыкальной комедии и художественного русского драматического театра будут показывать постановки театров со всей Украины.