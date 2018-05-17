Скандальный экс-министр спорта Булатов победил в конкурсе на пост замглавы Госрезерва

Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала победителем конкурса на должность заместителя главы Государственного агентства резерва (Госрезерв) Дмитрия Булатова.

Об этом сообщает пресс-служба агенства на своей странице в Facebook.

«По результатам конкурса на занятие вакантной должности заместителя главы Государственного агентства резерва Украины определен победителем Булатов Дмитрий Сергеевич», - говорится в сообщении.

Кандидатуру Булатова должно утвердить правительство после спецпроверки.

Напомним, что Дмитрий Булатов был одним из лидеров «Автомайдана», в 20-х числах февраля 2014 года он исчез, а через неделю нашелся со следами пыток, был отправлен лечиться за границу. После отстранения власти Виктора Януковича был назначен министром молодежи и спорта.

В мае 2015 Булатов был мобилизован и ушел воевать на Донбасс, в 2016 году демобилизовался.

Госрезерву принадлежат более 30 предприятий, работающих в сфере приема/хранения/переработки зерна, складские и холодильные помещения, а также объекты хранения нефтепродуктов.