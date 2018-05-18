«Мою семью запугивают», – мэр Южноукраинска Пароконный намерен распустить горсовет

Городской голова Южноукраинска Виктор Пароконный Городской голова Южноукраинска Виктор Пароконный заявил, что попытки депутатов горсовета отправить его в отставку являются «покупным» проектом и сопровождаются угрозами.

Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

Напомним, что в конце апреля 2018 года в Южноукраинске горожане начали сбор подписей за отставку мэра Пароконного и роспуск исполкома якобы из-за повышения тарифов. После этого, второго мая, 20 депутатов горсовета Южноукраинска подписались под обращением с требованием отставки мэра Пароконного. Также, против мэра выступили и все его заместители, начальники управлений и департаментов Южноукраинска.

12 мая депутаты Южноукраинского горсовета требовали созвать внеочередную сессию, где намеревались отправить в отставку своего секретаря. Сам мэр Пароконный назначил внеочередную сессию на 24 мая.

В свою очередь Виктор Пароконный рассказал, что не собирается уходить с поста городского головы и ему достоверно известно о запугивании работников водоканала.

- Я не собираюсь уходить с поля защиты города, невзирая на то, что предателей много. Все покупается, запугиваются, если у кого-то работает член семьи на станции, то потеряет работу. Эти сведения ко мне приходят и я знаю, что они достоверны, - говорит Виктор Пароконный.

Кроме того, он заявил, что происходящее на данный момент в политикуме Южноукраинска не является прецедентом. По его словам, подобные вещи уже несколько раз происходили в городе.

- Такой же сценарий был в 2002 году. Там еще больше было подписантов. Это покупной проект, заказной. Все это покупается и заказывается, - настаивает мэр Южноукраинска.

Также Виктор Пароконный заявил, что не намерен мириться с происходящим, и уже готовит документы для роспуска нынешнего созыва горсовета города в Верховную Раду Украины.

- Я в ответ на них готовлю соответствующие материалы, в соответствии с законом я имею право подать в Верховную Раду о роспуске этого созыва. У меня есть база, я это сделаю, - говорит он.

По словам мэра Южноукраинска, угрозы поступают также и его семье. Но, он заявляет, что сломить его у депутатов не получится и он будет продолжать защищать интересы горожан.

- Бог сподобил меня защищать интересы людей. Я на себя грех не возьму. Меня не купишь. Меня запугивают, ребенка запугивают. Но я не сойду с этой позиции, - заявляет мэр.

Также, Виктор Пароконный рассказал, что в горсовете находятся депутаты с криминальным прошлым, за которыми на данный момент стоят «дельцы», главная цель которых - городской бюджет.

- Есть часть депутатов с криминальным прошлым. Тенью за ними стоят тоже такие дельцы, а у них есть задача - подобраться ближе к бюджету. А бюджет неплохой. Там есть за счет чего поживится. Я уж точно знаю, - уверяет мэр.

Напомним, что полиция открыла уголовное производство за реставрацию фонтана на 1,5 миллиона гривен фирмой, связанной с сожительницей мэра Южноукраинска.