Депутаты Николаевского горсовета выделили 9,1 миллионов гривен из бюджета города на ликвидацию аварии по улице Лесковой

Депутаты Николаевского горсовета провели внеочередное заседание 37-й сессии. В итоге выделили 11,1 миллионов гривен на ликвидацию аварии по улице Лесковой и заслушали программу по борьбе с бездомными животными.

В повестке дня значится один вопрос, касательно внесения изменений в городской бюджет на 2018 год. Стоит отметить, что докладывать по этому вопросу будет Вера Святелик, которую вчера Сенкевич назначил директором финансового департамента.

В зале ведется онлайн-трансляция:

Хронология событий снизу-вверх:

14:06 Мэр Александр Сенкевич закрыл заседания 37-й сессии.

Александр Сенкевич

13:51 Депутат Лариса Веселовская попросила мэра Сенкевич адать ей слово по поводу программы борьбы с бездомными животными. По ее словам, в основе новой программы заложен метод ОСВ - отлов, стерилизация, выпуск. В ней обозначены сроки выполнение и направлена на искоренение источников появления бездомных животных на улицах города.

- С безгуманным и не ответственным отношением к животным мы никогда не добьемся успеха. Программа предусматривает реорганизацию КП ("Центр защиты животных, - ПН") и закупку мобильных лабораторий, чтобы ускорить процесс стерилизации, закупка автомобилей, закупка 5 тысячи чипов, для регистарции собак малообеспеченного населения города. Еще одним направление является льготная стерилизация собак. Ударными будут первые два года - когда планируем простерилизовать свыше 70% собак, - заявила Лариса Веселовская.

Также программа предусматривает создание территорий для выгула собак. В итоге Сенкевич поблагодарил Веселовскую за доклад и отметил, что вскоре будет принята новая действующая программа.

В частности, оппозиционный депутат Олег Солтыс поинтересовался о финансовой составляющей программы.

- Окончательную цифру я вам назову через неделю после корректировки бюджета этой программы. Я хочу вас пригласить на заседания рабочей группы, в которой вы принимаете участие и мне странно, что вы задаете такой вопрос здесь, а не во время заседания, - отметила Веселовская.

Вячеслав Апанасенко Александр Сенкевич и Дмитрий Жвавый Наталья Манзюк и Лариса Веселовская

Депутат от Самопомощи Федор Панченко поинтересовался, что увидят жители в «ударные два года». На что Веселовская отметила, что не может ответить конкретно за два года:

- Я могу в целом по программе – ежегодно должно уменьшаться количество бездомных собак не менее чем на 20%, но в связи с тем что люди безответственно относятся к своим животным и выкидывают их, то спрогнозировать результат невозможно, - заявила Веселовская.

13:47 Депутаты 39 голосами проголосовали за весенние изменений в бюджет города на 2018 год, а именно выделение 11,1 миллиона гривен. Также поддержали просьбу Мотуза.

13:39 Депутат Сергей Мотуз предложил с голоса внести вопрос по поводу окончанения деятельности ЦПМСД методом преобразования на коммунальные неприбыльные учреждения. Данная просьба нашла подержку у депутатов. Также другие депутаты просили рассмотреть и свои вопросы, но глава фракции ОБ Игорь Дятлов предложил оперативно проголосовать за вопрос в повестке дня, а остальные вопросы оставить на следующее заседание сессии.

13:22 Сенкевич дал слово депутату от фракции «Оппозиционный блок» главе бюджетной комиссии Александру Бернацкому, который сообщил, что необходимо выделение в размере 11,1 миллиона гривен - 9,1 миллион на окончание ремонт по аварийной улице Лесковой и 2 миллиона гривен на восстановление работы резервного фонда.

В частности, депутат от Наш край Сергей Карцев попросил дать слово Борису Дуденко - директору ГКП «Николаевводоканал», чтобы тот сообщил реально необходимую сумму.

- Вчера смета была передана на государственную экспертизу. Они пообещали, что во вторник предоставят свое решение по смете. После этого он будет опубликован на всех ресурсах. Смета составлена в размере 9,1 миллионов гривен, после проведения экспертизы сумма может измениться совсем в другую сторону, - заявил Дуденко.

Братья Карцевы, Сергей Шульгач и Юрий Гранатуров

13:14 На сессии зарегистрировалось 32 депутата - сессия уполномочена принимать работу.

Александр Сенкевич отркрыл сессию и перед началом обсуждения вопросов повестки дня решил напомнить депутатам причину сегодняшнего заседания - авария на канализационном коллекторе по улице Лесковой.