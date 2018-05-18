«Виноват руководитель»: Мэр Николаева считает, что директора департамента ЖКХ Палько нужно заменить

Стоит отметить, что по решению городского головы Николаева Палько временно отстранен от выполнения своих обязанностей и в его отношении назначили проверку.

Андрей Палько Так, мэр сообщил, что в скором времени результаты проверки будут готовы, но в любом случае он не видит его на этой должности. По его словам, результаты проверки будут известны в ближайшее время, после чего будет видно, увольнять ли Андрея Палько с должности.

- Насколько мне известно, буквально на этой неделе, то ли на начале следующей неделе проверка будет окончена. Там будут результаты этой проверки. После проверки посмотрим... Я считаю, что очень много проблем у нас связанных с департаментом ЖКХ и очень много неосвоенного бюджета, и никто не согласиться с той мыслью что в департаменте все в порядке. Я считаю, что те направления, которые тянет департамент ЖКХ исполняются не должным образом, и как всегда виноват руководитель. Как меня обвиняют во всем в городе, значит, я считаю, что директор департамента ЖКХ Палько должен быть заменен, - заявил Александр Сенкевич.

При этом к инициативе депутатов расформировать данный департамент он относится негативно.

- Негативно. Кто об этом заявляет? Игорь Копейка это понятно, ему запретили заходить в департамент ЖКХ, судом запрещено, поэтому он хочет его ликвидировать, Артем Грозов - работник сферы ЖКХ и ЖКГ «Юг» хочет ликвидировать департамент, для меня это не более чем смешно. Я хочу сказать, что по моему глубокому убеждению, все эти старые структуры - ЖЭКи и ЖКГ должны быть ликвидированы, должны заходить нормальные управляющие компании, которые будут оказывать сервис, а не жрать бюджетные деньги, - заявил он.

Напомним, 15 января в Николаеве за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен был задержан Игорь Копейка и еще четыре человека. Сообщалось, что в материалах соответствующего уголовного производства фигурируют директор департамента ЖКХ Андрей Палько, а также его заместитель, депутат от «Самопомощи» Александр Репин.

16 января у Палько провели обыски по месту жительства и в рабочем кабинете. Сам Палько назвал это устрашающей акцией.