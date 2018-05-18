«Ему неправильно ставили задачу»: Мэр Николаева собирается уволить главу тендерного комитета Брыжатого, но имя нового человека озвучить не готов

Александр Брыжатый - фото из интернета Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что уволит замдиректора департамента ЖКХ - главу тендерного комитета Александра Брыжатого с занимаемой должности. Об этом он рассказал в комментарии журналистам после внеочередного заседания 37-й сессии, передает корреспондент «Преступности.НЕТ». - Он в ближайшее время будет убран со своей должности, но он на самом деле профессионал, просто ему не правильно ставили задачу, я хочу, чтобы он поработал там немножко и понял вообще суть, соль, что это не просто так, а пошли, а здесь нельзя. Нужно понимать, что у города есть задача функционировать и работать на благо горожан, а не на благо растрат и сохранение бюджетных средств любой ценой. На эту позицию я поставлю другого человека, - прокомментировал мэр.

При этом у него есть кандидатура на эту должность, однако он отказался ее озвучивать.

Напомним, что в своем блоге корреспондент «Преступности.НЕТ» Тарас Леонтян писал, что николаевский ДЖКХ – крупнейший распределитель денег города очень часто уклоняется от проведения торгов с возможностью выбрать наилучшего исполнителя работ за наименьшую цену.