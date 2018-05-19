Германии посоветовали готовиться к санкциям со стороны США из-за «Северного потока - 2»

Уполномоченный канцлера ФРГ Петер Бейер заявил, что Германия должна приготовиться к санкциям со стороны США из-за строительства газопровода «Северный поток - 2».

Об этом он заявил в интервью для «Bloomberg», передает «Inforesist».

Как рассказал Бейер, во время переговоров, которые прошли в Вашингтоне на прошлой неделе, представители администрации президента США сообщали о возможности введения санкций в отношении проекта «Северный поток - 2» и связанных с ним компаний.

«Это еще один груз для трансатлантических отношений», - подчеркнул Бейер.

Он отметил, что идея строительства второй линии «Северного потока» вызывает серьезное сопротивление среди американских политических сил. Немецкий дипломат считает, что санкции усугубят и без того напряженные отношения между Вашингтоном и Берлином.

Напомним, что крупнейшим поставщиком нефти, газа и угля в Германию является Россия. Энергетическая политика Берлина в ближайшие годы пойдет вразрез с интересами российских экспортеров.