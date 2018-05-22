Спасибо Трампу! – Украина впервые испытала американские ракетные комплексы Javelin

Украинские военные впервые испытали американские противотанковые комплексы Javelin.

Видео испытаний опубликовал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Во время учений из Javelin поразили условную цель – танк.

«Наконец этот день настал! Сегодня впервые в Украине прошли пуски ракетных комплексов Javelin. Благодаря ним боевые возможности ВСУ значительно возросли. Это очень эффективное оборонительное оружие, применяемое в случае наступления РФ на позиции украинских войск», - заявил Порошенко.

Также он поблагодарил за помощь президента США Дональда Трампа, вице-президента Майка Пенса, министра обороны Джеймса Меттиса и других американских политических деятелей.

Напомним, ранее сообщалось, что США запретили Украине использовать «Javelin» на фронте.