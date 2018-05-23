В Николаеве ждут Президента: к приезду Порошенко на улицы вывели полицию ОНЛАЙН

В Николаеве в среду, 23 мая, с визитом прибудет Президент Украины Петр Порошенко.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По имеющейся информации, Президент сначала планирует посетить предприятие «Нибулон», а после отправится на полигон «Широкий лан» на Николаевщине. После этого Порошенко намерен присоединится к праздничным мероприятиям ко Дню морской пехоты Украины, которые пройдут на Нижнем БАМе.

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09:44 В Николаеве на улицы по пути следования президентского кортежа вывели сотрудников полиции, которые обеспечивают общественный порядок и безопасность.

09:43 Как писало издание «NikLife», в Николаеве накануне приезда Президента Украины на Нижнем бульваре Адмирала Макарова за день до этого события, стали «латать» плитку и репетировать торжественную программу встречи главы государства. Кроме того, начали приводить в порядок фасад школы высшего спортивного мастерства, на которую открывается вид с набережной. Также привезли концертное оборудование, подключили коммунальные службы для вывоза мусора с центра города и высадки цветов у николаевской мэрии.

Напомним, что недавно, 17 мая, в Николаеве с рабочим визитом находилась жена Президента Украины Марина Порошенко.