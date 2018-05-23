«Мы желаем семь футов под килем»: Президент Украины подписал закон о поддержке отечественного судостроения

Президент Петр Порошенко во время посещения в Николаеве завода «Нибулон» подписал закон «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно сохранения и развития отечественной судостроительной промышленности».

Об этом он заявил в своем выступлении на предприятии.

- Судостроители обратились ко мне с просьбой и аргументацией, что этот срок 365 дней является недостаточным. Учитывая цикл производства, не хватает судостроителям (этого времени, - ПН) для того, чтобы выработать необходимую продукцию. Сегодня я подписываю закон о поддержке судостроения в Украине. Этим законом вносятся изменения в Таможенный кодекс по сохранению и развитию отечественной судостроительной отрасли. Закон подписан. Мы желаем семь футов под килем, - сказал Порошенко.

Стоит отметить, что новый закон предусматривает увеличение срока беспошлинного ввоза товаров до 730 дней, то есть вдвое. Это должно создать для украинской отрасли судостроения дополнительные возможности и варианты развития.

Напомним, что во время посещения Николаева Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о «Ратификации финансового соглашения между Украиной и Европейским инестиционным банком», который предусматривает модернизацию железной дороги на участке «Долинская-Николаев-Колосовка».