Ректором николаевского университета имени Сухомлинского избрали

В Николаеве 23 мая прошел второй тур выборов ректора Николаевского национального университета имени В. Сухомлинского

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, по результатам первого тура остались два кандидата на должность ректора: действующий глава вуза Валерий Будак и заведующая кафедрой украинского языка и литературы университета Оксана Филатова.

По состоянию на 14:00, на начало второго тура явка избирателей составила 92%, не пришло на выборы 27 человек, имеющих право голоса.