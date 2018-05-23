Главный «радикал» парламента Ляшко угрожает сжечь трибуну и всю Раду «к чертовой матери»

Народный депутат от Радикальной партии Олег Ляшко отреагировал на решение ЕСПЧ, который обязал Украину снять мораторий на продажу земли.

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Так, нардеп пригрозил, что сожжет трибуну Рады, но не позволит «лишить украинцев земли».

- Международные финансовые спекулянты хотят лишить украинцев собственной земли, шантажируя кредитами, и наша власть идет у них на поводу. Сегодня МВФ нам выставил требование повысить цену на газ до 11 тысяч гривень за тысячу кубов. О том, что у людей нет таких денег и в XXI веке, когда весь мир движется вперед, украинские крестьяне вынуждены отрезать газовую трубу и переходить на дрова – никто не думает. Если власть выполнит это глупое требование, следующим будет требование продажи земли, - заявил Ляшко.

«Радикал» убежден, что не случайно накануне Европейский суд по правам человека вынес решение о признании моратория таким, что якобы нарушает права украинцев. Нардеп призвал парламент объединиться вокруг национальных интересов и «не дать лишить украинцев будущего».

- Если цивилизованный путь решения вопроса не пройдет - готов сжечь трибуну и весь парламент к чертовой матери, но сделать украинцев чужими на родной земле не позволю! - предупредил Ляшко.

Напомним, 22 мая Европейский суд по правам человека по делу «Зеленчук и Цицюра против Украины» принял решение, по которому абсолютный запрет в Украине на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.