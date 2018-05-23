Она попросила, и мы приняли такое решение, - мэр Николаева оставил Деркач работать в управлении образования

Анна Деркач Мэр Николаева Александр Сенкевич отозвал заявление об увольнении Анны Деркач с должности заместителя главы управления образования Николаевского городского совета.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

В марте 2018 года сообщалось, что бывшая начальница управления образования Николаевского горсовета Анна Деркач, которая с октября 2017 занимала должность заместителя начальника гороно, ушла в отпуск с дальнейшим увольнением. Татьяна Казакова, которая тогда была и.о. городского головы, подписала заявление Деркач об увольнении.

- Она на позиции третьего зама. Она попросила отозвать ее заявление об увольнении, и мы ее переводим в ресурсный центр. Деркач пришла ко мне и попросила, сказала, что хотела бы продолжить работать в образовании, и мы отправили ее в ресурсный центр. Чтобы не участвовать в конкурсах. Если она уволится, то надо будет участвовать в конкурсах. Приняли такое решение о ее переводе, - сказал Сенкевич.

Напомним, что в Николаеве планируют создать коммунальные учреждения «Инклюзивно-ресурсный центр №1» и «Инклюзивно-ресурсный центр №2» для детей с инвалидностью. Один будет обслуживать население Корабельного района, а второй – население Ингульского, Заводского и Центрального районов. Финансироваться заведения будут полностью за счет городского бюджета. Проект решения об их учреждении вынесен на заседание сессии городского совета. Одно из этих учреждений и должна возглавить Деркач.

Ранее сообщалось, в отношении Анны Деркач в январе 2016 года было открыто уголовное производство по факту присвоения средств должностными лицами управления образования Николаевского горсовета. Во время плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности управления образования Николаевского городского совета за период с января 2014 по март 2017 года были установлены нарушения финансовой дисциплины на общую сумму 1 миллион 790 тысяч гривен. Деркач руководила управлением образования многие годы, буквально до недавнего времени, когда новой главой ведомства назначили Анну Лычко.