За беглым нардепом Онищенко стоят российские спецслужбы, – американские СМИ

Американские СМИ считают, что Александр Онищенко не чужой России человек. Связи в ФСБ России со службы в войсках СССР в ГДР, где он был завербован и где познакомился с Владимиром Путиным, обеспечили ему паспорт РФ.

Об этом пишут «Факты» со ссылкой на журналистов из США.

Так, американское издание Times Square Chronicles опубликовало материал Pro-Russia Oligarch Onyshchenko Could Help Destabilize Ukraine, в котором журналист Винсент Стил проанализировал прошлое беглого депутата и бизнесмена Александра Онищенко.

«Россия пытается поджигать стабильность в Украине, используя поддельные пленки и продвигая нового кандидата в президенты. На будущих президентских выборах в Украине Кремль снова решил разыграть криминальную карту — как и в случае с Януковичем — выставив против президента Порошенко бывшего члена Партии регионов и криминального авторитета со связями в ФСБ — Александра Онищенко», — говорится в материале.

Беглый Онищенко, скрывающийся от украинского правосудия в Испании, заявил немецкому изданию Die Welt, что планирует баллотироваться в 2019 году в президенты Украины в противовес действующему президенту Петру Порошенко. На днях он подтвердил намерения стать президентом российскому телеканалу НТВ.

По словам американского СМИ, Онищенко не просто украинский олигарх, а человек из криминального мира с гангстерским прошлым из-за чего ему пришлось полностью сменить имя с Александр Раджабович Кадыров на Александр Романович Онищенко. В 90-е он был криминальным авторитетом, сидел в СИЗО и получал условные сроки, вспоминают в криминальной полиции Украины.

«Частые визиты в страну-агрессора при отсутствии там официального бизнеса и разгон его заявлений на государственном телевидении РФ, только подчеркивает почерк Кремля по дискредитации украинской власти. В частности последние годы он приобрел известность своими «пленками» и шантажированием новой украинской власти, пришедшей после революции достоинства. Компромат на которую Онищенко помогают собирать в России», - пишет издание.

Напомним, ранее беглый нардеп Онищенко передал НАБУ часть переписки о махинациях на Центрэнерго с участием соратника Порошенко.