Западные СМИ сообщили, что у Порошенко заплатили минимум $400 тысяч за первую встречу с Трампом – в АП информацию опровергают

Британская телерадиокомпания BBC сообщает со ссылкой на собственные источники, что личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов за организацию первой встречи между Петром Порошенко и Дональдом Трампом в июне прошлого года.

Об этом говорится в расследовании BBC, подготовленном журналистами в Украине и в США и опубликованном в среду вечером.

По данным источников, оплата была организована посредниками, действовавшими в интересах Петра Порошенко.

В то же время, отмечается в сообщении, Коэн не был зарегистрирован в качестве лоббиста, представляющего интересы Украины, как этого требует американское законодательство.

Встреча двух президентов состоялась в Белом доме в июне прошлого года. Незадолго после того, как украинский президент вернулся домой, в Украине было закрыто расследование в отношении бывшего менеджера кампании Трампа Пола Манафорта, подчеркивает BBC.

Високопоставленный офицер украинской разведки в администрации президента рассказал, что Коэна пришлось привлечь, поскольку зарегистрированные лоббисты и украинское посольство в Вашингтоне не смогли добиться чего-то большего, чем проведение краткой встречи и фото с Трампом. Вместе с тем, Порошенко хотел встречи высшего уровня, которую бы он мог подать как «переговоры».

Задача организации переговоров была поставлена бывшему помощнику, который попросил помощи у неназванного, но, как отмечает BBC, лояльного депутата. На Коэна вышли из еврейской благотворительной организации в штате Нью-Йорк. В итоге он получил сумму в размере 400 тысяч долларов.

BBC отдельно подчеркивает, что не имеет подтверждения того, что Трамп мог знать о проведении оплаты. Другой источник в Киеве утверждает, что общая выплачена Коэну сумма составила 600 тысяч долларов. И Коэн, и двое неназванных украинцев отрицали BBC эту информацию.

Источник BBC в Киеве также утверждает, что помогал в организации встречи Феликс Сатер, бывший осужденный бандит и в прошлом деловой партнер Трампа. Адвокат Сатера также отрицает все обвинения.

В прошлом году проведение встречи до последнего момента оставалось под вопросом. Также было неизвестно, сколько времени продлится встреча. В сообщении Белого дома говорилось, что Петр Порошенко появится в Овальном кабинете в то время, когда Трамп будет проводить совещание.

Позже в администрации президента Украины Петра Порошенко назвали откровенной ложью публикацию ВВС о том, что его встречу с Дональдом Трампом в прошлом году организовали за деньги. В АП требуют опровержения данной информации.

- В случае, если это не произойдет, оставляем за собой право подать иск в суд, - подчеркивают в администрации украинского президента.

Адвокат президента США Руди Джулиани не видит причин не верить заявлениям о том, что президент Украины Петр Порошенко не платил за организацию встречи с американским лидером. Об этом он заявил в интрервью Business Insider.

Джулиани, встречавшийся с Порошенко в Украине в конце прошлого года, отметил, что ничего не знает о выплате адвокату Дональда Трампа Майклу Коэну за организацию встречи двух президентов, о которой сообщила BBC. Он добавил, что у него «нет причин не верить» Коэну, который отрицает эту информацию.

- Платежи могут быть легко доказаны, поэтому было бы глупо отрицать это, если бы это произошло. И он (Коэн) никогда не регистрировался как иностранный агент. И насколько я знаю, никогда не выступал как таковой. Я должен допустить, что, возможно, было обсуждение этого. И ни одна из сторон не довела дело до конца, — отметил он.

Напомним, что в июне прошлого года Президент Петр Порошенко провел встречу с президентом США Дональдом Трампом.