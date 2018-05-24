«Я сейчас закрою рот этому сепару»: в эфире телеканала нардеп от «Свободы» поскандалил с Добкиным

Народный депутат ВО «Свобода» Олег Осуховский устроил перепалку с лидером партии «Христианские социалисты» Михаилом Добкиным в прямом эфире.

Инцидент произошел во время ток-шоу «Украинский формат» на телеканале Newsone.

Депутаты обсуждали ситуацию на Донбассе.

- В первую очередь новый президент должен сделать первые три свои поездки в Донецк, потом в Луганск, а потом в Симферополь, где встретится с людьми, которых называют гражданами Украины, но ни во что не ставят не их права, не их желания и не интересуются их проблемами, - сказал Добкин.

После этого Осуховский начал выкрикивать:

- Текст по-дебильному написан.

На что Добкин ответил:

- Можно я пропущу эту реплику? Мне сложно отвлекаться на идиотов всю передачу. Та тебе и текст никто не пишет. Ты их читать не умеешь. Сиди, рот закрой, - продолжил он.

- Я сейчас закрою рот этому сепару... Ты знаешь, что я могу закрыть", - пригрозил Осуховский.

- После передачи разберемся. - ответил Добкин.

Напомним, скандальный нардеп Добкин 9 мая прогулялся по Берлину с георгиевской лентой и развернул советский флаг.

Также отметим, что ранее Добкин в Твиттере «пошел вразнос» и начал посылать на три буквы всех подряд.