Трамп отменил историческую встречу с диктатором КНДР Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, запланированную на 12 июня.

О том, что он не будет встречаться с лидером КНДР, Трамп написал Ким Чен Ыну в письме, которое опубликовано в официальном Twitter Белого дома.

«К сожалению, в связи с сильным гневом и открытой враждебностью, продемонстрированной в ходе вашем недавнем заявлении, я нахожу неподобающим проводить в настоящее время эту давно планировавшуюся встречу», - говорится в документе.

Трамп отметил, что Ким Чен Ын часто говорит о ядерном потенциале КНДР.

«Но наш гораздо больше и мощнее, и я молю бога, чтобы его не пришлось использовать», - написал он.

A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1 — The White House (@WhiteHouse) 24 мая 2018 г.

Одновременно Трамп заверил, что готов к переговорам в будущем.

«Я с нетерпением жду встречи с вами, которая, возможно, состоится однажды», - говорится в письме.

«Если вы измените свои подходы и захотите встретиться, не стесняйтесь - звоните, пишите. Сейчас весь мир и КНДР в частности лишились отличного шанса на мир и будущее процветание. Эта упущенная возможность - воистину печальный момент для мировой истории», - написал в конце Трамп.

Первый в истории американо-северокорейский саммит должен был состояться в Сингапуре.

Ранее Ким Чен Ын заявлял, что саммит может быть отменен, если США не заинтересованы в улучшении взаимоотношений, а единственная цель переговоров - добиться от КНДР денуклеаризации.

Напомним, ранее КНДР освободила трех американских граждан.

Ранее сообщалось, что Северная Корея приступила к демонтажу ядерного полигона, а также, чтоКНДР и Южная Корея демонтировали громкоговорители на своих границах. Напомним, что 27 апреля прошла историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи. Добавим, что КНДР готова к переговорам с США.