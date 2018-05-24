Без права вето будет не Антикоррупционный суд, а Потёмкинский, - Вакарчук

Возможность ветирования кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда со стороны независимых международных экспертов является ключевой для законодательства.

Об этом заявил известный певец Святослав Вакарчук в TwitLonger, комментируя ситуацию с рассмотрением законопроекта о Высшем антикоррупционном суде (№7440) в Верховной Раде.

«Если международным экспертам с безупречной репутацией не позволят отсеивать непрофессиональных, коррумпированных кандидатов в независимый антикоррупционный суд, а их будет, как всегда, «спасать» наш ВККС (Высшая квалификационная комиссия – ред.), то смысла в его создании нет», – считает Вакарчук.

«Это будет не настоящий, а «Потёмкинский «суд», – заявил он.

По мнению певца, «работа» такого суда «дискредитирует саму идею независимого правосудия» и способствовать тем, кто хочет сохранить «круговую поруку» действующего политического истеблишмента.

«Дискредитация идеи независимого антикоррупционного суда реализуется давно и широко, в том числе и в публичной плоскости. Каждый день с экранов телевизоров и в социальных сетях «большие юристы» и другие «эксперты» рассказывают о дублировании функций, какой-то «потере суверенитета», неконституционности и других недостатках Антикоррупционного суда», – отметил он.

По мнению Вакарчука, украинская судебная система была под контролем властных лиц все 27 лет независимости Украины – но этому «надо положить конец».

«Чтобы у Украины был шанс на успешное будущее, нам необходим независимый от действующей системы орган правосудия. А вето от международных экспертов на утверждение кандидатов на должность судей является ключевым залогом независимости будущего АС», – заявил он.

Вакарчук убежден, что голосование за эту ключевую деталь в законе об Антикоррупционном суде покажет, кто из депутатов хочет изменений в стране к лучшему, а кто – нет.

«Я знаю, что в любом проекте закона всегда есть много технических неточностей или некорректных формулировок. Их надо избегать. Но есть вещи, которые делают тот или иной закон ключевым!» – отметил певец.

«В законе об Антикоррупционном суде такой вещью является возможность международными независимыми экспертами накладывать вето на того или иного кандидата на должность судьи», – подчеркнул он.

Напомним, ранее Госдеп США напомнил Украине о необходимости создания антикоррупционного суда.