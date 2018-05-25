«Мы говорим - нет Пароконному»: почетные жители Южноукраинска потребовали от депутатов отправить в отставку своего мэра

Почетные жители Южноукраинска обратились к депутатам городского совета, в котором привели выразить недоверие городскому голове Виктору Пароконному и отстранить его от исполнения должностных обязанностей.

Об этом сообщает «Барометр Южноукраинска».

В частности под обращением к депутатам от 21 мая подписались Альберт Бунов, Леонид Корчагин, Людмила Самчинская, Ольга Форостенко и Владимир Маевский. Его так же опубликовали в местных газетах «Контакт» и «Энергетик».

В открытом письме говорится, что городской голова Виктор Пароконный переложил на плечи южноукраинцев долги коммунальных предприятий, увеличив тариф более чем в два раза.

«Бесхозяйственная деятельность Пароконного привела к тому, что он покрыл своё неумение справиться с городским хозяйством за счёт резкого увеличения тарифа на жилищно-коммунальные услуги более чем в 2 раза. Переложив на плечи жителей города огромные долги, перед этим опустошив городской бюджет», - отмечается в письме.

Кроме того, почетные жители города назвали преступной политику Виктора Пароконного в отношении города, поэтому вынуждены обратиться к депутатам с просьбой встать на защиту Южноукраинска, выразить недоверие городскому голове Виктору Пароконному и отстранить его от исполнения должностных обязанностей.

«Тревога за город, обеспокоенность его будущим вынуждают нас обратиться с открытым письмом к депутатам Южноукраинского городского совета и жителям города! Мы не можем и не должны молчать и терпеть самоуправство городского головы и его преступную политику по отношению к нашему родному городу. Мы говорим - нет Пароконному, и призываем депутатов встать на защиту Южноукраинска! Просим депутатов выразить недоверие городскому голове Виктору Пароконному и отстранить его от исполнения должностных обязанностей»,- говорится в обращении.

Напомним, в апреле в Южноукраинске горожане начали сбор подписей за отставку мэра Пароконного и роспуск исполкома якобы из-за повышения тарифов. После этого, второго мая, 20 депутатов горсовета Южноукраинска подписались под обращением с требованием отставки мэра Пароконного. Также, против мэра выступили и все его заместители, начальники управлений и департаментов Южноукраинска.

12 мая депутаты Южноукраинского горсовета требовали созвать внеочередную сессию, где намеревались отправить в отставку своего секретаря. Сам мэр Пароконный назначил внеочередную сессию на 24 мая.

После этого городской голова Виктор Пароконный заявил, что попытки депутатов горсовета отправить его в отставку являются «покупным» проектом и сопровождаются угрозами. Также он заявлял, что намерен распустить горсовет