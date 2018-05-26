США перебросили в Польшу и страны Балтии 3400 танков и боевых машин

Через восточные регионы Германии в направлении Польши и стран Балтии движутся две огромные колонны американских боевых машин, в том числе танков.

Об этом сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на начальника штаба американского военного контингента в Европе генерала Кая Роршнайдера.

Около 2000 машин направляются на учения НАТО в страны Балтии. Одновременно в Польшу перебрасываются еще 1400 транспортных средств, которые недавно прибыли в бельгийский Антверпен.

Передислокация техники осуществляется в рамках уже давно идущей операции «Атлантическая решимость» («Atlantic Resolve»), с помощью которой армия США желает усилить союзников по НАТО в Восточной Европе.

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны наградил николаевских десантников за высокие результаты на международных учениях.