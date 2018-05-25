Луценко внес в Раду представление о снятии неприкосновенности с нардепов от «Оппоблока» Колесникова и Вилкула

Дмитрий Колесников Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственностинародного депутата от «Оппозиционного блока» Дмитрия Колесникова.

Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Твиттере.

Представление уже зарегистрировано в аппарате ВР.

Александр Вилкул Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Александра Вилкула («Оппозиционный блок»).

«Бывший председатель Днепропетровской ОГА в течение 2011-2012 годов издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса с/х назначения (пастбища), а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района», - сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

«Кроме того, бывший председатель ОГА издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности общества с ограниченной деятельностью «АРТ ЛЕНД», с земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности», - добавила она.

Представление уже зарегистрировано в аппарате ВР.

Напомним, ранее ГПУ внесла в Раду представление на снятие неприкосновенности с нардепа Пономарева. Ранее в Раду внесли представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа от ОБ Дунаева за недостоверную декларацию.