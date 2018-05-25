Суд восстановил в должности бывшего зама экс-главы ГСЧС, задержанного на заседании Кабмина

Окружной административный суд Киева восстановил в должности бывшего заместителя руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Василия Стоецкого.

Об этом говорится в решении суда от 16 мая.

Суд решил восстановить Стоецкого в должности, взыскав в его пользу с ГСЧС заработную плату за время вынужденного прогула (с 2015 по 2018 гг.)

Так, суд признал противоправным распоряжение Кабинета Министров от 25 марта 2015 о его увольнении с должности и восстановил его с 26 марта 2015 года.

ГСЧС должна возместить Стоецкому среднюю заработную плату в размере 463,6 тысяч гривен. Также его должны немедленно восстановить.

Напомним, 26 апреля суд восстановил в должности задержанного на заседании Кабмина главу ГСЧС Бочковского.

Как сообщалось, в апреле 2014 года правительство назначило Бочковского главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) распоряжением от 23 апреля 2014 года № 412-р. Подчеркнем, что в марте 2015 года Бочковский и его заместитель были арестованы прямо в ходе заседания Кабмина.

В марте 2016 года в Шевченковском райсуде Киева Бочковскому и его заместителю Василию Стоецкому зачитали обвинительное заключение.

- У Бочковского несколько эпизодов неправомерной выгоды, злоупотребление властью, служебный подлог. У Стоецкого в свою очередь тоже несколько эпизодов покушения на вымогательстве неправомерной выгоды и злоупотребление властью, - объяснял прокурор ГПУ Александр Цилюрик.

Экс-чиновников подозревают в использовании служебного положения и нанесении ущерба государству в свыше 6,5 млн гривен. Речь идет, в частности, о фальсификации документов, незаконное выделение резервных денег на госзакупках и непрозрачных тендерах.

Отметим, Министр внутренних дел Арсен Аваков в 2015 году заявлял, что задержанный экс-глава ГСЧС Сергея Бочковского не выйдет на свободу.