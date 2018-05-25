Венгрия официально обратилась к НАТО для пересмотра программ поддержки Украины

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг получил официальное обращение Венгрии о пересмотре политики Альянса в отношении Украины.

Этот факт подтвердили в штаб-квартире НАТО для «Европейской правды».

Документ, озаглавленный как «Меморандум: Инициатива создания новой политики НАТО в отношении Украины» был одобрен на торжественном первом заседании обновленного правительства Венгрии во главе с Виктором Орбаном, говорится в статье ЕвроПравды под названием «Новая атака Венгрии».

Объёмный документ был направлен из Будапешта к руководству Альянса и всех государств-союзников. В нем венгерское правительство доказывает, что «реформирование Украины провалилось».

«Украинское государство ослабло до такой степени, что теперь она не способна выполнять свои базовые обязательства, в том числе обеспечивать верховенство права и осуществлять эффективное экономическое, социальное и политическое управление», - говорится в документе.

Правительство Орбана также подчеркивает, что Украина не достигла успеха, «несмотря на беспрецедентный уровень политической поддержки и финансовой помощи». Также в документе говорится, что Украина «представляет опасность для соседей»

На этом основании Будапешт предлагает пересмотреть поддержку, которую НАТО оказывает Украине.

«Чтобы сохранить стабильность в регионе на восточной границе Альянса, НАТО должна адаптировать свою политику в отношении Украины в этих новых обстоятельствах», - говорится в документе.

При этом обращение содержит норму, которая напоминает шантаж. Будапешт готов откажется от всех своих обвинений, если Украина не будет применять языковую норму закона об образовании для национальных меньшинств государств-членов НАТО (в том числе – для венгерского меньшинства на Закарпатье).

Напомним, ранее правительство Венгрии подтвердило, что будет блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО.