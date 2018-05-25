И.о. руководителя николаевской «Укртрансбезопасности» назначили киевлянина Александра Гринюка

Исполняющим обязанности руководителя «Укртрансбезопасности» в Николаевской области назначен киевлянин Александр Гринюк.

Об этом сообщает издание "Новости Н", со ссылкой на собственные источники в Госслужбе Украины по безопасности на транспорте.

Как пишет издание, Гринюк назначен вместо Сергея Кривошапко, который в последнее время подвергался критике со стороны общественности, в частности, местных активистов, которые отслеживают работу габаритно-весовых комплексов и организаций "Автоевросила" и "Бугский гард", которые подключились к контролю за работой ГВК.

Стоит отметить, что Кривошапко, который является помощником народного депутата Украины Тараса Кремня (партия "Народный фронт"), не уволен, а всего лишь отправлен в командировку.

Известно, что 44-летний киевлянин Александр Гринюк работает начальником управления контроля на автомобильном и городском электрическом транспорте.

Как известно, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, во время своего последнего визита в Николаев, ушел от ответа на вопрос об оценке работы начальника управления УТБ Николаевщины.