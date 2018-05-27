Диктатор КНДР и лидер Южной Кореи встретились в демилитаризованной зоне

Лидеры Северной и Южной Кореи встретились в демилитаризованной зоне на границе двух стран.

Об этом сообщает BBC.

Это уже вторая встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Стороны пытаются возобновить переговоры США с Северной Кореей и договориться о встрече лидеров США и КНДР.

Ожидается, что Мун объявит итоги переговоров в воскресенье утром.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, запланированную на 12 июня в Сингапуре. В письме указывается, что отменить встречу с Ким Чен Ыном президент США был вынужден "из-за откровенно враждебных высказываний" со стороны лидера КНДР.