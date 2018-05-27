«Время истекло для Олега Сенцова из-за бессрочной голодовки»: В Нью-Йорке прошла акция в поддержку политзаключенного

фото:Andrei Zagdansky В субботу, 26 мая, в Нью-Йорке активисты устроили акцию в поддержку украинского режиссера, крымчанина Олега Сенцова.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Ранее сообщалось, что Николаевцы устроили флешмоб в поддержку украинского полит заключенного Сенцова

По информации издания, участники акции вышли на улицу Times Square с требованием освободить Сенцова из заключения. Одни держали плакаты с надписями «Free Sentsov», а некоторые из активистов оделись в костюмы арестантов и сидели посреди улицы с песочными часами в руках. Всего в акции приняли участие около 50 человек.

«Время истекло для Олега Сенцова из-за бессрочной голодовки. Время уходит для всех политических заключенных. Время уходит для тех, чьи права и достоинства унижены. Время уходит для нашей общественности, если будем и дальше игнорировать агрессию России против Украины и всего свободного мира», – написала организатор акции в Facebook.

Также пользователь Andrei Zagdansky выложил фотографии акции на своей странице в Facebook.

фото:Andrei Zagdansky фото:Andrei Zagdansky фото:Andrei Zagdansky





Напомним, что с 14 мая Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Как известно, в 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам колонии по обвинению в терроризме. По версии следствия, он создал в Крыму сообщество, которое устроило два нападения и готовило еще два. Другой обвиняемый по делу, Александр Кольченко, получил 10 лет колонии.