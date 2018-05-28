Американская делегация прибыла в КНДР для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына, - The Washington Post

В воскресенье, 27 мая, высокопоставленная делегация США прибыла в Северную Корею для переговоров о подготовке к встрече между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на информированный источник.

По информации источника газеты, возглавил делегацию бывший посол США в Южной Корее Сун Ким. Его в срочном порядке вызвали из Филиппин, где он возглавляет американское посольство.

Ожидается, что Сон Ким проведет встречу с заместителем министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи 28 и 29 мая.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, запланированную на 12 июня.

Также напомним, что КНДР освободила трех американских граждан.

Ранее сообщалось, что Северная Корея приступила к демонтажу ядерного полигона, а также, чтоКНДР и Южная Корея демонтировали громкоговорители на своих границах. Напомним, что 27 апреля прошла историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи. Добавим, что КНДР готова к переговорам с США.