МИД Польши призвал НАТО вмешаться в «семейную ссору» Венгрии с Украиной

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг может вмешаться в ситуацию с попыткой Венгрии заблокировать евроатлантическую интеграцию Украины.

Об этом сообщает Рolsatnews.

Ситуацию с Венгрией и Украиной Чапутович назвал «семейной ссорой».

«Я думаю, что это семейная ссора, надо ознакомиться с этим вопросом и предложить решение, которое развенчает любые сомнения. Возможно, третья сторона была бы здесь полезна – например, генеральный секретарь НАТО, я думаю, что у него есть некоторые инструменты для решения этого вопроса», - отметил Чапутович.

Он также сообщил, что несколько дней назад обсуждал эту проблему с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Напомним, что Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг получил официальное обращение Венгрии о пересмотре политики Альянса в отношении Украины.

Также ранее сообщалось, что правительство Венгрии подтвердило, что будет блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО.