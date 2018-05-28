МИД Польши призвал НАТО вмешаться в «семейную ссору» Венгрии с Украиной

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг может вмешаться в ситуацию с попыткой Венгрии заблокировать евроатлантическую интеграцию Украины.
Об этом сообщает Рolsatnews.
Ситуацию с Венгрией и Украиной Чапутович назвал «семейной ссорой».
«Я думаю, что это семейная ссора, надо ознакомиться с этим вопросом и предложить решение, которое развенчает любые сомнения. Возможно, третья сторона была бы здесь полезна – например, генеральный секретарь НАТО, я думаю, что у него есть некоторые инструменты для решения этого вопроса», - отметил Чапутович.
Он также сообщил, что несколько дней назад обсуждал эту проблему с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
Напомним, что Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг получил официальное обращение Венгрии о пересмотре политики Альянса в отношении Украины.
Также ранее сообщалось, что правительство Венгрии подтвердило, что будет блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО.