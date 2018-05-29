«Признали закон неконституционным»: Одесский апелляционный суд впервые восстановил в должности люстрированного прокурора

18 апреля Одесский апелляционный административный суд восстановил экс-прокурора Печерского района Киева и Приморского района Одессы Александра Кузьменко в должности. Ему также предстоит выплатить почти 300 тысяч гривен зарплаты за время «вынужденного прогула».

Об этом говорится в сюжете Максима Опанасенко для телепрограммы «Наши деньги с Денисом Бигусом».

Кузьменко уволили в марте 2015-го в соответствии с Законом «Об очистке власти», более известного как закон о люстрации. Причиной стала его работа в должности первого заместителя прокурора Печерского района во время Революции Достоинства. В течение следующих трех лет Кузьменко регулярно судился за свое увольнение, считая его незаконным.

В Одесском апелляционном административном суде дело рассматривала коллегия судей. Основная причина восстановления экс-прокурора в должности – «неконституционность» закона о люстрации - по мнению судей. При этом Конституционный Суд Украины своих выводов по закону до сих пор не обнародовал. Поэтому одесские судьи «увидели» неконституционность самостоятельно. Впервые суд восстанавливает в должности люстрованого служащего.

В составе коллегии, которая рассматривала дело Кузьменко, в частности, были Степан Домусчи и Александр Кравец. Оба в прошлом подавали свои кандидатуры на должности судей Верховного суда Украины, но из-за негативных выводы Общественного совета добропорядочности не прошли отбор. В выводах Совета названо несколько причин несоответствия этих судей критериям добропорядочности. Одна из них - неудовлетворение апелляции по запрету мирных акций в Одессе во время Революции Достоинства.

Основным плюсом судейского решения для экс-прокурора является снятие запрета в течение 10 лет занимать должности в госсекторе, что предусмотрено законом о люстрации. Сам Кузьменко говорит, что возвращаться в прокуратуру сейчас не собирается, но не исключает такой возможности в будущем.

Напомним, 26 апреля суд восстановил в должности задержанного на заседании Кабмина главу ГСЧС Бочковского. Также 16 мая суд восстановил в должности бывшего зама экс-главы ГСЧС, задержанного на заседании Кабмина.