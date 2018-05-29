«Стая союзников РФ»: Климкин осудил признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил решение Сирии признать независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

Об этом написал министра на своей странице в Twitter.

«Мы остаемся верными поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии и неизменно стоим бок о бок с нашими грузинскими друзьями. Стая союзников РФ всем давно известна», - заявил Климкин.

Напомним, что режим президента Сирии Башара Асада заявил о признании независимости двух самопровозглашенных «республик» Абхазии и Южной Осетии. Вслед Грузия объявила о прекращении дипломатических отношений с Сирией.

Абхазия и Южная Осетия заявили о независимости в начале 1990-х годов. 8 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию грузинского региона Южная Осетия. После пятидневных боевых действий Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Кроме РФ независимость грузинских регионов признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату и Тувалу (позже отозвала признание).

В Тбилиси называют эти территории оккупированными регионами Грузии.

Мировое сообщество признает суверенитет Грузии над Южной Осетией и Абхазией. На территории двух самопровозглашенных образований находятся российские военные базы.