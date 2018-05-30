Мэр Николаева поручил привлечь к дисциплинарной ответственности начальника управления экологии

Александр Сенкевич Николаевский городской голова Александр Сенкевич поручил привлечь к дисциплинарной ответственности начальника управления экологии департамента ЖКХ Владимира Корчагова, который не предоставил документы по развитию коммунального предприятия «Николаевские парки».

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

В ходе аппаратного совещания 29 мая Сенкевич поднял ряд вопросов, которые касаются выполнения предоставленных ранее поручений, к примеру, вопрос о реконструкции площади Соборной. Главный архитектор города Андрей Цымбал сообщил, что провели совещание, участники которого осмотрели Флотский бульвар и Соборную площадь, чтобы разработать поэтапный план реконструкции. Сенкевич отметил, что детальный пошаговый план действий по выполнению работ уже должны были подготовить и представить на рассмотрение. К сожалению, документ до сих пор не оформлен.

- К концу дня план должен быть у меня на столе, - отметил Александр Сенкевич.

Кроме того, он попросил предоставить ему документы, касающиеся развития КП «Николаевские парки». Однако вице-мэр Юрий Степанец ответил, что такой информации у него нет. Оказалось, что человек, ответственный за ее подготовку, - начальник управления экологии Владимир Корчагов – ее еще не предоставил. Сенкевич раскритиковал подчиненных за такое положение дел.

- Неоднократно были сорваны сроки выполнения задания. Это просто детский сад какой-то! Одно и то же необходимо повторять несколько раз! Определитесь и привлеките к дисциплинарной ответственности! - сказал Александр Сенкевич, обращаясь к своему заместителю Юрию Степанцу, который курирует сферу ЖКХ.

Мэр дал поручение, чтобы до конца недели ему предоставили детальный план развития КП «Николаевские парки», которое должно заниматься благоустройством и санитарным содержанием зеленых зон.

Напомним, что ранее депутаты отказались передать на баланс КП «Николаевские парки» 10 объектов.