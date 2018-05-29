На Николаевщине завершают монтирование ГВК на участке автодороги Н-11 вблизи Баштанского кольца

На Николаевщине, на участке автодороги Н-11 вблизи Баштанского кольца, завершается монтирование еще одного габаритно-весового комплекса.

Об этом сообщает заместитель главы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи.

"Сегодня вместе с работниками Службы автомобильных дорог в Николаевской области, представителями управления инфраструктуры ОГА, Укртрансбезпекы и общественных организаций провели выездное совещание. Проверили ход работ по обустройству площадки для ГВК на участке автодороги Н-11 вблизи Баштанского кольца. По информации руководства САД, работы планируют закончить уже завтра к обеду", - написал Гайдаржи на своей странице в Facebook.

Помимо этого, Гайдаржи рассказал и о работе действующего пункта ГВК на трассе Н-24.

По его словам, активное участие в осуществлении контроля работы комплекса принимают участие представители общественных организаций «АвтоЕвроСила», «Бугский Гард», специалисты САД и ОГА.

Вместе с тем, по утверждению вице-губернатора, результаты работы ГВК его лично пока не удовлетворяют.