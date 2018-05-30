После встречи с губернатором Савченко депутаты Солтыс и Ентин готовы отозвать свои апелляции на восстановление мэра Николаева

Депутаты Николаевского городского совета от фракций «Наш край» и «Оппозиционный блок» Владислав Ентин и Олег Солтыс после разговора с губернатором Николаевской области Алексеем Савченко, во вторник, 29 мая, согласились отозвать свои апелляционные жалобы на восстановление Александра Сенкевича в должности мэра Николаева.

Об этом в комментарии изданию «Мой город» сообщил депутат Солтыс.

По словам Солтыса, на встречу с губернатором из приглашенных депутатов горсовета пришли только он и Ентин. Сергей Исаков не явился, так как пошел на «транспортную» комиссию горсовета, а Филевский не смог прийти, так как уехал в командировку. Самого Сенкевича на встрече не было.

Во время общения глава Николаевской ОГА Алексей Савченко просил депутатов отозвать апелляции, на что они согласились.

Солтыс заявил, что готов забрать свою жалобу и дать Сенкевичу возможность второй раз проявить себя в должности городского головы. Однако теперь Савченко, так же, как и мэр, будет нести ответственность за все происходящее в городе.

- Он хотел, чтобы мы забрали апелляцию и дали возможность городскому голове работать дальше в горсовете. Я готов прислушаться к мнению губернатора, тем более, он у нас умеет убеждать, но он должен понимать, что меру ответственности он будет разделять вместе с Александром Федоровичем, — отметил Солтыс.

В общем, разговор получился конструктивным. Солтыс озвучил губернатору свои претензии к работе Сенкевича. В частности, депутат акцентировал внимание на отсутствие консолидации в горсовете, конструктивной работы на благо горожан. В свою очередь Савченко пообещал разобраться в этом и переговорить с мэром.

- Есть определенные моменты, с которыми я лично не согласен с действиями городского головы, что и озвучил губернатору, на что он сказал, что готов разобраться в этом и переговорить с Сенкевичем. Надо находить общий язык с депутатами и начинать конструктивно работать на благо горожан, а не так: тот сам себе, тот сам себе, а в конечном итоге страдают горожане. На сегодняшний день я не вижу консолидации в Николаевском горсовете. Есть определённые хотелки определенных структур, больше ничего. Я сказал Алексею Юрьевичу, что готов забрать апелляцию и готов дать возможность Сенкевичу показать себя второй раз на кресле городского головы, дать второй шанс, — сообщил депутат.

Солтыс также отметил, что вместе с ним готов забрать апелляционную жалобу и депутат Владислав Ентин. Впрочем, сам Ентин выглядел после встрече с губернатором расстроенным и не хотел общаться с журналистами на эту тему.

В свою очередь Сергей Исаков заявил, что не видит оснований отзывать свою апелляцию и готов отстаивать свою позицию.

Напомним, 16 марта судья Черенкова удовлетворила иск Александра Сенкевича к Николаевскому горсовету об отмене решения о прекращении его полномочий. При этом у городского совета с момента оглашения было 30 дней на подачу апелляционной жалобы на это решение суда. 2 апреля судья также внесла дополнение в это решение, что позволило Сенкевичу немедленно занять пост мэра Николаева.

Секретарь горсовета Татьяна Казакова отказалась подавать апелляцию от своего имени и сообщила, что решение о подаче апелляционной жалобы должны принять депутаты на сессии городского совета, но у депутатов нет единого мнения относительно подачи апелляции.

Также сообщалось, что городской глава Николаева Александр Сенкевич считает, что поданная депутатоми горсовета апелляционная жалоба на его восстановление в должности - это всего лишь «личные обиды».