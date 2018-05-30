В Испании по запросу России задержала «врага Путина», инициировавшего «закон Магнитского», но позже его отпустили

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Британский финансист, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер задержан в Испании по запросу России.

Об этом сообщил он сам в своем микроблоге Twitter

Источник из Hermitage Capital сообщил Настоящему Времени, что Браудер прибыл в Испанию для встречи с прокурором Хосе Гринда Гонсалесом, который занимается делами по отмыванию российских денег в Испании.

Браудер опубликовал фото из полицейской машины, заявляя, что правоохранители не сказали ему, куда именно везут его.

По информации источника, Браудера задержали в гостинице и доставили в полицейский участок. Прокурор Гонсалес переговорил с представителями Следственного комитета и Национальной полиции Испании и заверил их, что Браудер сотрудничал с испанскими властями и для этого прибыл на территорию страны.

Как позже стало известно, Испанская полиция выяснила, что ордер на задержание Браудера истек и не имеет надлежащей юридической силы и отпустила его.

"Хорошие новости. Испанская национальная полиция только что отпустила меня после того, как Генеральный секретарь Интерпола рекомендовал ей не выполнять запрос российской стороны о задержании. Это уже шестой раз, когда Россия злоупотребляла Интерполом в моем случае", - написал Браудер в Twitter.

В конце прошлого года Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии, признав его виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму более трех миллиардов рублей. Обстоятельства дела относятся к 1996 году. После этого Генпрокуратура России направила в Интерпол очередной запрос на задержание и экстрадицию Браудера в Россию.

Это уже не первый заочный приговор в отношении Браудера в России - в 2013 году его осудили тоже на девять лет колонии, обвинив в незаконном приобретении акций «Газпрома».

Напомним, Браудер является одним из инициаторов принятия в США «закона Магнитского», названного в память об умершем в СИЗО юристе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета.

Документ предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. 2 мая аналог «закона Магнитского» принял британский парламент.

Роман Свиридов

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