В Испании по запросу России задержала «врага Путина», инициировавшего «закон Магнитского», но позже его отпустили

Британский финансист, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер задержан в Испании по запросу России.

Об этом сообщил он сам в своем микроблоге Twitter.

Источник из Hermitage Capital сообщил Настоящему Времени, что Браудер прибыл в Испанию для встречи с прокурором Хосе Гринда Гонсалесом, который занимается делами по отмыванию российских денег в Испании.

Браудер опубликовал фото из полицейской машины, заявляя, что правоохранители не сказали ему, куда именно везут его.

In the back of the Spanish police car going to the station on the Russian arrest warrant. They won’t tell me which station pic.twitter.com/Xwj27xC7Zd — Bill Browder (@Billbrowder) 30 мая 2018 г.

This is the arrest warrant pic.twitter.com/Cr1Sf4vS4a — Bill Browder (@Billbrowder) 30 мая 2018 г.

По информации источника, Браудера задержали в гостинице и доставили в полицейский участок. Прокурор Гонсалес переговорил с представителями Следственного комитета и Национальной полиции Испании и заверил их, что Браудер сотрудничал с испанскими властями и для этого прибыл на территорию страны.

Как позже стало известно, Испанская полиция выяснила, что ордер на задержание Браудера истек и не имеет надлежащей юридической силы и отпустила его.

"Хорошие новости. Испанская национальная полиция только что отпустила меня после того, как Генеральный секретарь Интерпола рекомендовал ей не выполнять запрос российской стороны о задержании. Это уже шестой раз, когда Россия злоупотребляла Интерполом в моем случае", - написал Браудер в Twitter.

В конце прошлого года Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии, признав его виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму более трех миллиардов рублей. Обстоятельства дела относятся к 1996 году. После этого Генпрокуратура России направила в Интерпол очередной запрос на задержание и экстрадицию Браудера в Россию.

Это уже не первый заочный приговор в отношении Браудера в России - в 2013 году его осудили тоже на девять лет колонии, обвинив в незаконном приобретении акций «Газпрома».

Напомним, Браудер является одним из инициаторов принятия в США «закона Магнитского», названного в память об умершем в СИЗО юристе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета.

Документ предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. 2 мая аналог «закона Магнитского» принял британский парламент.