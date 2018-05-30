Президент Украины встретился с Бабченко, чтобы пожать ему руку

Президент Украины Петр Порошенко 30 мая встретился с российским журналистом Аркадием Бабченко.

Видео опубликовано на странице Порошенко в Facebook.

По мнению Президента, в ситуации с Бабченко Украина чрезвычайно классно сдала экзамен на государственность. Порошенко сказал, что он знал об инсценировке покушения, и назвал Бабченко большим молодцом и большим героическим человеком. Бабченко стал отрицать свое геройство.

Аркадий Бабченко отметил, что заслуга в случившемся не его, а спецслужб, тех сотрудников, которые «работали на земле» и занимались спецоперацией.

- Я бы просил не переоценивать мою личность. Моя-то заслуга во всем этом крайне небольшая, - говорит Бабченко. – Спасибо СБУ за то, что спасли мою жизнь, но это не так важно. Спасибо за то, что предотвратили масштабные теракты.

Напомним, ранее сообщалось, что 29 мая Бабченко застрелили возле его квартиры и он якобы умер в карете скорой помощи. 30 мая глава СБУ на брифинге рассказал, что убийство Бабченко оказалось инсценировкой и Аркадий Бабченко выступил в эфире центральных телеканалов.

Также сообщалось, что покушение на Бабченко организовали российские спецслужбы. СБУ задержала организатора покушения на Бабченко, завербованного российскими спецслужбами.